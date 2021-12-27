Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erdoğan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam", "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tecrübeli çalıştırıcı haber kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" ve sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Erdoğan, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title