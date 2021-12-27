Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Erdoğan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam", "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Tecrübeli çalıştırıcı haber kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" ve sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını oyladı.
Erdoğan, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.