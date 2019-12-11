Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Bulunduğumuz konumu korumayı düşünüyoruz"

11.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:10

TFF 1. Lig'de en yakın rakibi Akhisarspor'un 5 puan önünde 30 puanla lider durumda bulunan Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, önlerindeki 3 maçı da kayıpsız atlatıp, devre arasına yine zirvede girmek istediklerini söyledi.

Bordo-beyazlı ekip, ligin 15. haftasında Keçiörengücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Bayram Toysal burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde haftalar geçtikçe işlerin zorlaştığını dile getiren Bayram Toysal, "Alabildiğimiz kadar puan alıp, bulunduğumuz konumu korumayı düşünüyoruz. Zor müsabakalar oynayacağız. Devre arası öncesi kalan üç maçın ikisi deplasmanda, bir tanesi ise evimizde. Tabii biz üç maçlık bir periyot olarak bakmıyoruz. Önümüzde Keçiörengücü maçı var. Her müsabakaya sezonun son maçıymış gibi hazırlanıyoruz. Ümit ediyorum ki güzel bir oyun sergileyip, iyi bir skor ile döneceğiz." diye konuştu.

Hedefe kilitlendiklerini söyleyen Toysal, kulüpteki çaycının dahi ayağının yere sağlam basması gerektiğini vurgulayarak, "Kendimizi ve haddimizi biliyoruz. Düzgün işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilk yarıda kalan üç maç, bizi pozitif anlamda ikinci yarıya daha iyi hazırlayacak diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Sadi Karaduman da takımda iyi giden bir hava olduğunu ve kalelerinde dört haftadır gol görmediklerini hatırlattı. Keçiörengücü maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Karaduman, puan farkını korumak istediklerini aktardı.

Hatayspor, 15 Aralık Pazar günü Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Kaynak: AA