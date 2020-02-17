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Hatayspor, teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırdı

TFF 1.Lig'in lideri Hatayspor, teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

17.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:26
Hatayspor, teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırdı

TFF 1.Lig'in lideri Hatayspor, teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "?Teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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