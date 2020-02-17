Hatayspor, teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırdı

17.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:26

TFF 1.Lig'in lideri Hatayspor, teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "?Teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA