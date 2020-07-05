Hatayspor taraftarları galibiyet sevinci yaşadı
Hatayspor taraftarlarının araçlarından oluşan konvoyun korna çalarak ilerlemesi Taraftarların sokakta kutlama yapması HATAY - TFF 1. Lig'in 32. haftasında lider Hatayspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
05.07.2020 20:38 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:59
Hatayspor taraftarlarının araçlarından oluşan konvoyun korna çalarak ilerlemesi
Taraftarların sokakta kutlama yapması HATAY - TFF 1. Lig'in 32. haftasında lider Hatayspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Maç sonunda galip gelen Hatayspor taraftarları sevinç yaşadı.
Kaynak: AA