Hatayspor taraftarı takımın performansından memnun
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Hatayspor taraftarı takımın performansından memnun

02.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:07
Hatayspor taraftarı takımın performansından memnun

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Atakaş Hatayspor'un aldığı sonuçlar, taraftarını sevindiriyor.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Atakaş Hatayspor'un aldığı sonuçlar, taraftarını sevindiriyor.

Ligde 45 puanla 5. sırada yer alan bordo-beyazlı ekibin başarısı, Hataylıları mutlu ediyor.

Birçok iş yeri ve caddeyi Hatayspor bayraklarıyla donatan taraftarlar, maçları ve takımla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Hatay ekibinin kadın amigosu 31 Asi Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Songül Taşdelen, sezon başında beklentilerinin ligi orta sıralarda bitirmek olduğunu belirtti.

Şu an ise hedef yükselttiklerini aktaran Taşdelen, şunları kaydetti:

"31 yıldır bu takımın tribün liderliğini yapıyorum. Şimdi 48 yaşındayım, her zaman, yağmur, çamur, kar, kış demeden Hatayspor'un yanındayım. Salgın nedeniyle Süper Lig'de tribünden maç izleyemedik ancak televizyondan da olsa desteğimiz sürdü. Takımımızın performansı umduğumuzdan da iyi. Çok gururlu ve mutluyuz. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek bir sırada takımımızı görmek istiyoruz."

Taşdelen, salgının bir an önce bitmesini ve takımlarının başarılarını tribünden izlemek istediklerini sözlerine ekledi.

"Hatayspor'umuzun başarısı Avrupa için ümitlendirdi"

Evinin odasını Hatayspor bayraklarıyla süsleyen Hikmet Ağca, Süper Lig hayallerini gerçekleştiren takımlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Sezon başında ligde kalmayı yeterli gördüklerini belirten Ağca, "Bu sene Hatayspor, Süper Lig'e çıktığında taraftarın şöyle bir tedirginliği vardı, acaba ligde kalır mıyız, kalamaz mıyız? Tabii tüm taraftarların ortak görüşü öncelikli olarak ligde kalmaktı ama takım beklenenden çok daha iyi bir başarı gösterdi. Tabii bizi Avrupa için de ümitlendirdi bu başarı. Avrupa kupalarına gider miyiz, ilk dörtte bitirir miyiz diye epey bir sevinçliyiz. Avrupa'ya gidersek çok daha güzel olacak." diye konuştu.

"Hatay'da ya künefe ya da Boupendza takla atar"

Esnaf Mustafa Gezmen, takımlarının beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini anlattı.

Şu an Türkiye'de konuşulan bir takım olduklarını kaydeden Gezmen, "Hatayspor bizim medarıiftiharımız, bu sezon gerçekten çok önemli şeylere adım attılar. Beklentilerimizin çok üstünde şeyler yaşattılar. Hatay'da iki şey takla atar; biri künefe, biri de Boupendza." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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