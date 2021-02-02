Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu karşılama
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Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu karşılama

02.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:43
Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu karşılama

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, taraftarların coşkulu karşılamasıyla stada geldi.

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, taraftarların coşkulu karşılamasıyla stada geldi.

Kamp yaptığı otelden harekete geçen Atakaş Hatayspor otobüsü, şehir merkezinde yüzlerce taraftar tarafından karşılandı. Futbolcu ve teknik heyeti taşıyan otobüsün önünü kesen taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle takımlarını desteklediler. Bazı taraftarlar, evlerinin pencere ve balkonundan bayrak salladı, takımın geçişini alkışladı. Antakya Atatürk Stadı'nın önüne kadar gelen kabalık taraftar grubu, polis barikatlarının önünden takımlarının stada geçişi izledi.

Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu karşılama
Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu karşılama
Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu karşılama
Hatayspor takımına Fenerbahçe maçı öncesi coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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