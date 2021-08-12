Hatayspor Süper Lig'deki ilk hafta maçında yeni stadında taraftarıyla buluşacak
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Hatayspor Süper Lig'deki ilk hafta maçında yeni stadında taraftarıyla buluşacak

Hatayspor Süper Lig'deki ilk hafta maçında yeni stadında taraftarıyla buluşacak
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçla 25 bin kişi kapasiteli yeni Hatay Stadı'nda taraftarıyla buluşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçla 25 bin kişi kapasiteli yeni Hatay Stadı'nda taraftarıyla buluşacak.

Hatayspor, Kasımpaşa ile yeni yuvasında seyircisi önünde karşılaşmak için gün saymaya başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında 2016 yılı sonlarında inşasına başlanan ve 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan modern statta 28 loca bulunuyor.

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine, Süper Lig'de yeni sezonun kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ve yeni statlarında ilk kez kendi seyircileri karşısına çıkacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son derece güzel ve modern bir stada kavuştuklarını belirten Özat, burada taraftarlarıyla birlikte daha başarılı sonuçlar almayı umut ettiklerini kaydetti.

Taraftarların desteğini her zaman yanlarında görmek istediklerini ifade eden Özat, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok güzel bir stadımız var. Yüzde 65 hibrit, yüzde 35 organik çime sahip olması, bizim için bir ilk olacaktır. Daha önceki stadımız yüzde 100 organikti. Bizim için farklı bir ambiyans taşıyan stadımız oldu. Stadımızın kuru bir bina olmasından öte sese, taraftara ihtiyacı var. Her şey insanla güzel, başarı insanla paylaşılınca anlamlı olur. Bunu da taraftarlarımızdan bekliyoruz, bu desteği onlardan istiyoruz, bizden esirgememelerini rica ediyoruz. Başarımız bir ise onlarla iki olur. Bu yıl hedefimiz ligi ilk 10'da bitirmek. Futbol oynandığı zaman hedefler güncellenir. Bizi kader, başarı, hırs, planlama nereye taşır onu hep birlikte göreceğiz."

Ergin: "Hatayspor yine fırtınalar estirecek"

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, yeni Hatay Stadı'nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ergin, stadın her yönüyle çok güzel ambiyans oluşturacak, UEFA standartlarında bir stat olduğunu dile getirdi.

Atakaş Hatayspor'un yeni evinde bu sezon tüm hedeflerine ulaşacağını umut ettiğini belirten Ergin, şunları söyledi:

"Hatayspor inanılmaz, beklentilerin çok üstünde bir performans gösterdi. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kimsenin beklemediği bir şekilde ligi 6'ncı sırada bitirdi. Az farkla Avrupa kupalarına gidemedi ama bu sene hedefine ulaşacağını düşünüyorum. Takımda yüzde 60 oranında iskelet kadromuz mevcut. Yeni, genç, başarıya susamış, hedefi olan, kendini daha yukarıya atacak futbolcu kadrosunu bu sene aldık. Eskilerle yeniler kaynaşarak bunun semeresini inşallah lig maçlarında göreceğiz. Hatayspor'dan çok umutluyum. Hatayspor yine fırtınalar estirecek. Türkiye'nin ve Avrupa'nın konuştuğu bir takım olacak."

Ergin, taraftarlar olarak takımın her zaman yanında olacaklarını da sözlerine ekledi.

Hatayspor Süper Lig'deki ilk hafta maçında yeni stadında taraftarıyla buluşacak
Hatayspor Süper Lig'deki ilk hafta maçında yeni stadında taraftarıyla buluşacak
Hatayspor Süper Lig'deki ilk hafta maçında yeni stadında taraftarıyla buluşacak
Hatayspor Süper Lig'deki ilk hafta maçında yeni stadında taraftarıyla buluşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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