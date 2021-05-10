Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Hatayspor, ligde çıktığı 38 müsabakada 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 60 puan yazdıran bordo-beyazlı ekip, haftaya 5. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor, 2-1 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Hatayspor'da kart cezalısı bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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