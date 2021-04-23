Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 53 puanla 5. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puanla sıralamanın 13'üncü basamağında yer alıyor.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Mame Diouf, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Konya'ya gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Hatayspor, 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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