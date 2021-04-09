Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak.

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 13.30'da başlayacak.

Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen bordo-beyazlı ekip, 49 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.

Göztepe maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek, sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Hatay ekibi, 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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