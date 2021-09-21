Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak - Haberler Spor
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, puan cetvelinde 4. sırada yer alıyor.

Göztepe ise 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 5 puan ile ligin 12. sırasında bulunuyor.

Hatayspor'da sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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