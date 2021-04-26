Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, 54 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyeti olan Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği maçı öncesi bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı başkent ekibi, 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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