Hatayspor Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak - Haberler

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Hatayspor Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

AA, Salim Taş - Spor
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Hatayspor Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

GAZİANTEP (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 42 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi ile 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Gaziantep'e gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı.

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Hatayspor, Spor, Haberler

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