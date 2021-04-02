Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bordo-beyazlılar, topladığı 46 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde son 3 maçta galip gelemeyen Hatayspor, Galatasaray'ı evinde yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jean Claude Billong, Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Youssouf Kone ile Alexandros Katranis de kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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