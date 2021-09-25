Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Haberler Spor
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı.

Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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