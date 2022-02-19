Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak - Haberler
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

AA, Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde Fenerbahçe'ye karşı henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor, rakibi karşısında ilk 3 puanını arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşma için kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla İstanbul'a gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Haberler

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