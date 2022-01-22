Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 35 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberliği olan Çaykur Rizespor ise 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu, maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.