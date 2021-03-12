Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

12.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:42
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligin 29. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a yenilen Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 10 beraberlik, 11 yenilgi ve 28 puanla sıralamanın 17'inci basamağında bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Selim Ilgaz kadroda yer almazken, Youssouf Kone ve Yusuf Abdioğlu ise kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Hatayspor'da yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mesut Çaytemel, Isaac Sackey, Mame Diouf ve Alexandros Katranis yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Rize'ye gidecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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