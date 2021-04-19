Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Hatay temsilcisi, oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 50 puanla haftaya 7. sırada giren Hatayspor, Antalyaspor'u yenerek ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da gerçekleştirilen müsabakayı Hatayspor 6-0 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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