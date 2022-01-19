Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak - Haberler Spor
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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
AA / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 35 puan topladı.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele eden Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla Alanya'ya gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazanmıştı.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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