Hatayspor, Süper Lig'de sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Hatayspor, maçtan 3 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren bordo-beyazlı ekip, geçen sezon Kasımpaşa ile yaptığı 2 lig maçında 2 galibiyet almayı başarmıştı.

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanırken, yine bordo-beyazlılar ikinci devrede İstanbul'da yapılan karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş