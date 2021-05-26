Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak görevinden istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak görevinden istifa etti

Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak görevinden istifa etti
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da sportif direktör Fatih Kavlak, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da sportif direktör Fatih Kavlak, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Kavlak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki ilk sezonlarında kendisini bu göreve layık görenlere teşekkürlerini sunarak, şunları kaydetti:

"Değerli futbol ailesi, Hatayspor'da yürütmekte olduğum sportif direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta Süper Lig'deki ilk sezonda beni bu çok önemli göreve layık gören onursal başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve yönetim kurulu üyelerimize, mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığım teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'a, teknik ekibimize, kulüp çalışma arkadaşlarıma, kulübün geleceği için büyük emek harcayan altyapı ekibimize ve yanımızda olduklarını her zaman hissettiğim Hatayspor taraftarlarına teşekkür eder, Hatayspor'a yeni sezonda başarılar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Boupendza'yı İtalyan ekibi Atalanta kaptı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Boupendza'yı İtalyan ekibi Atalanta kaptı
BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu
BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu
Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı
Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak görevinden istifa etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:05:54. #1.14#

title