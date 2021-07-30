Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı

Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı. 

Atakaş Hatayspor Kulübü, Dylan Saint-Louis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Dylan Saint-Louis kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan Saint-Louis'in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan Saint-Louis'e bordo beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz. Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Lütfü Savaş yeni transferimiz Dylan Saint-Louis ile Zoom görüşmesi gerçekleştirerek yeni sezonda başarılar diledi" denildi.


Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı
Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı
Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı
Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı
Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı
Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
Hatayspor, Boupendza için Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi
Hatayspor, Boupendza için Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i renklerine bağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 20:53:44. #1.14#

title