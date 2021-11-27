Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Karşılaşmanın kentteki son hazırlığı, basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat sürdü.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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