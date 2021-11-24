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Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından 4'e 2 dar alan çalışması yapılan idmanda, savunma ve hücum oyuncuları hava topu ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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