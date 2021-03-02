Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
02.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:11
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve şut çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş