Hatayspor Sivasspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? Hatayspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Hatayspor Sivasspor 11'leri | Süper Lig puan durumu
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Hatayspor Sivasspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? Hatayspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Hatayspor Sivasspor 11'leri | Süper Lig puan durumu

02.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:05
Hatayspor Sivasspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? Hatayspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Hatayspor Sivasspor 11'leri | Süper Lig puan durumu

Süper Lig'in yedinci haftasında Hatayspor, Sivasspor'u konuk edecek. Maç hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Hatayspor 11'leri, Sivasspor 11'leri | Hatayspor Sivasspor maçı nerede oynanacak?

Koronavirüs vakaları nedeniyle 2 hafta üst üste karşılaşmalara çıkamayan Hatayspor, Sivasspor maçı ile uzun zaman sonra sahaya çıkacak. Güney ekibi, 3 puan alarak motivasyonunu toparlamaya çabalayacak.

HATAYSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Sivasspor Maçı 20:00'de başlayacak.

HATAYSPOR SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda ilk kez gece mücadelesine çıkacak olan Hatayspor, kendi sahasında oynamanın avantajını taşıyacak.

Hatayspor ile 2002 yılından bu yana hiç karşılaşmayan Sivasspor, 18 yıl aranın ardından rakibi karşısında galibiyet alabilmek için Antakya Atatürk Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

HATAYSPOR MUHTEMEL 11

Hatayspor: Muni, Strahil Popov, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Adama Traore, Aabid, Diouf

SİVASSPOR MUHTEMEL 11

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Yatabare, Kayode.

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