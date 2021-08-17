Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı
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Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı

Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak da forma giyen 29 yaşındaki stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak da forma giyen 29 yaşındaki stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Atakaş Hatayspor, son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yeni Hatay Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp başkan vekili Prof. Dr. Mustafa Özat, Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bildirildi.


Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı
Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı
Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı
Hatayspor Simon Falette'yi renklerine bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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