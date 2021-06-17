Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü transfer etti
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü kadrosuna kattı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların 25 yaşındaki Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedildi.
Burak, geçen sezon Misli.com 2. Lig ekibi Sakaryaspor'da forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş