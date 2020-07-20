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Hatayspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

TFF 1'inci Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Hatayspor, şampiyonluk kupasına kavuştu
20.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:48
TFF 1'inci Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki kupa törenine, koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında seyirci alınmadı. Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Kadir Kardaş, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hamit Altıntop ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Hatayspor Başkanı Aydın Toksöz katıldı.

KUPA KAPTANIN ELLERİNDEOyuncular, adları anons edildikten sonra tören alanındaki masanın üzerine konulan madalyalarını kendileri aldı. Daha sonra bordo-beyazlı takımın kaptanı Mesut Çaytemel ve teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF yöneticilerinden kupayı alarak futbolcular ve yöneticilerle birlikte havaya kaldırdı. Töreninin ardından oyuncular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Hatay

Kaynak: DHA

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