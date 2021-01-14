Hatayspor sahasında rakiplerine geçit vermiyor
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Hatayspor sahasında rakiplerine geçit vermiyor

14.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:31

Süper Lig'de iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Atakaş Hatayspor, yükselen grafiğini sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Atakaş Hatayspor, yükselen grafiğini sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden bordo-beyazlı takım, sahasında çıktığı 9 Süper Lig maçında sadece 1 kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Bu maçların 5'inde galip gelen, 3'ünde de beraberlik alarak 18 puan toplamayı başaran Hatay ekibi, deplasmanda çıktığı 8 maçta ise 10 puan alabildi.

Ligin ilk haftasında, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Hatayspor, geçen hafta da evinde Beşiktaş ile 2-2'lik berabere kalarak dikkatleri üzerine çekti.

Hatay ekibi, iç sahadaki iyi performansını deplasman maçlarına da yansıtıp başarılı grafiğini sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor.

"Takımımız, başarısının tesadüf olmadığını gösterdi"

Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine, sahalarında bir maç dışında mağlubiyet yaşamadıklarını söyledi.

Her maça kazanma isteğiyle çıktıklarını dile getiren Vardı, "Evimizde daha başarılıyız ama deplasmanda sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları teknik heyetimizin, hocalarımızın önlem almasıyla aşıp, yavaş yavaş galip gelmesini bildik. Deplasmanda da Atakaş Hatayspor artık ligin korkulan takımlarından biri oldu. Ligin ikinci yarısında da inşallah bununla ilgili daha güzel gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

Vardı, teknik heyet ve yönetimin, ligi çok iyi konumda bitireceklerine inandığını, futbolcuların performansından da memnun olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sezon başında Atakaş Hatayspor teknik heyeti ciddi bir transfer çalışması yaptı ve transfer komitesi de ince eleyip sık dokudu. Sonuçta yönetim kurulu ile birlikte onursal başkanımızın onaylamasıyla futbolcular transfer edildi. Oyuncularımızın kalitesini ve karakterlerini biliyorduk. Ligi ilk 10'da bitireceğimizin hedefini koymuştuk. İlk yarının bitmesine kısa bir zaman kaldı. Hedeflerimizden bir sapma yok. Hatayspor karakterli şekilde lige bir hava getirerek, bugüne kadar başarısını sürdürdü. Takımımız, başarısının tesadüf olmadığını gösterdi."

"Boupendza Türk ve dünya futboluna çok fazla hizmet edecektir"

Vardı, son haftalarda yakaladığı çıkışla 12 gol kaydedip gol krallığına yükselen forvet Aaron Boupendza'nın etkili performans göstererek takıma büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Boupendza'nın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu ifade eden Vardı, "Boupendza Türk ve dünya futboluna çok fazla hizmet edecektir. Bundan hiç şüphemiz yok." dedi.

Vardı, teknik heyetlerinin transfer çalışmalarına devam ettiğini ve ihtiyaç olan yerlere futbolcu alacaklarını sözlerine ekledi.

Hatayspor sahasında rakiplerine geçit vermiyor
Hatayspor sahasında rakiplerine geçit vermiyor
Hatayspor sahasında rakiplerine geçit vermiyor
Hatayspor sahasında rakiplerine geçit vermiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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