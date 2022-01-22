Hatayspor, Rizespor maçına hazır
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor - Çaykur Rizespor karşılaşması pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek. - HATAY