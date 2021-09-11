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Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor

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Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor

Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular çabukluk, hava topu ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekip, yarın öğleden sonra özel uçakla Rize'ye hareket edecek. - HATAY

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