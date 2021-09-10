Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor

Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular çabukluk, hava topu ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekip, yarın öğleden sonra özel uçakla Rize'ye hareket edecek.

(Gökhan Aklan/İHA)

Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor

Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor

Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Fuat Oktay Hulusi Akar
Magazin Derya Baykal Derya Şensoy Amelia Hamlin Defne Samyeli
Spor Çağlar Söyüncü Okan Buruk Ozan Tufan Yevgeniy Ziniçev
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Uğur İbrahim Altay Şans Oyunları Ersin Tatar Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatayspor, Rizespor'a hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 19:35:37. #1.17#