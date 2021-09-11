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Hatayspor, Rizespor'a hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hatayspor, Rizespor'a hazır

Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir saat süren idmanda oyuncular, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekip, özel uçakla Rize'ye hareket etti, orada kampa girerek maç saatini bekleyecek. Hatayspor, Rizespor ile yarın saat 17.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Rizespor'a hazır

Hatayspor, Rizespor'a hazır

Hatayspor, Rizespor'a hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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