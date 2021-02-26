Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

26.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:50
Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları yaptı.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç, yarın Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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