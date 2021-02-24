Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:15
Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.

Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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