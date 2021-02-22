Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Bir saat 20 dakika süren antrenmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular pas ve dar alan çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu