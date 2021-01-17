Hatayspor, Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı
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Hatayspor, Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

17.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:38
Hatayspor, Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Mirkan Aydın ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Mirkan Aydın'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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