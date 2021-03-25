Hatayspor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor
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Hatayspor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Spor
Hatayspor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Hatay Stadı'nda çalıştı.

Antrenmanda futbolcular turnuva yaptı.

Bordo-beyazlılar, milli maç arasından sonra, ligin 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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