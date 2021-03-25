Hatayspor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıklandı
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Hatay Stadı'nda çalıştı.
Antrenmanda futbolcular turnuva yaptı.
Bordo-beyazlılar, milli maç arasından sonra, ligin 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco