Hatayspor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor
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Hatayspor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor

23.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:39
Hatayspor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.

Takımın gün içinde bir antrenman daha yapacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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