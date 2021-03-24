Hatayspor, milli maç arasında çalışmalarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde iki grup halinde kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.

Takımın gün içinde bir idman daha yaparak çalışmalarını tamamlayacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş