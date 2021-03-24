Hatayspor, milli maç arasında çalışmalarına devam ediyor
24.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:32
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç dolayısıyla verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde iki grup halinde kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.
Takımın gün içinde bir idman daha yaparak çalışmalarını tamamlayacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş