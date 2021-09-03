Hatayspor milli arada çalışmalarını sürdürüyor
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Hatayspor milli arada çalışmalarını sürdürüyor

Hatayspor milli arada çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, lige verilen milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor.

Hatayspor, lige verilen milli maç arasında çalışmalarını sürdürüyor.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, bir buçuk saat süren idmanda oyuncular pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekip, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor milli arada çalışmalarını sürdürüyor
Hatayspor milli arada çalışmalarını sürdürüyor
Hatayspor milli arada çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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