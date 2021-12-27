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Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Cem Genco - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın sahasında Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın sahasında Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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AA / Cem Genco - Spor Haberleri

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