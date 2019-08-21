Hatayspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor

21.08.2019 20:30

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Hatayspor, 25 Ağustos Pazar günü İzmir'de oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı.



Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 7'ye 3 top kampa oyunu ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - HATAY

Kaynak: İHA