Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, bir saat sürdü.

Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

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AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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