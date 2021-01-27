Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
27.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:00
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınma, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz