Hatayspor maçının ardından Hatayspor maçının ardından Mehmet Altıparmak: Şampiyonluk Hataylılara armağan olsun Coşkun Demirbakan: Bu kadar yapabildim, özür diliyorum "Bu kulüp Eze'ye mi kaldı?

Hatayspor maçının ardından

Mehmet Altıparmak: Şampiyonluk Hataylılara armağan olsun

Coşkun Demirbakan: Bu kadar yapabildim, özür diliyorum

"Bu kulüp Eze'ye mi kaldı?"

Rüşan Anıl Atar/ ADANA, - TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Hataylıların 53 yıllık özlemini bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Şampiyon olmak çok güzel bir şey. Yaptığınız işin en üst seviyesi. Allah'a şükür bugün bunu gerçekleştirdik. Bu şampiyonluk, tüm Hataylılara armağan olsun. Futbolcularıma, yönetimimize, taraftarımıza, tesisteki çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Artık şampiyonluk kutlamalarını yapacağız" diye konuştu.

COŞKUN DEMİRBAKAN: BU KADAR YAPABİLDİM, ÖZÜR DİLİYORUM

Hatayspor'un başarısını kutlayan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise, "Bugün, çıktık ve oynadık. Ben geldiğimden bu yana 10 maç oynadık. Hepsi de kazanacağımız maçlardı. Bu maç da ligin özeti gibi oldu. Pozisyona girdik, yararlanamadık. Rakip geldi 'bedava' diyebileceğimiz bir gol buldu. Ne yaparsak yapalım, bunu düzeltemeyiz Yönetime ve taraftara çok teşekkür ediyorum. Ben bu kadar yapabildim, olmadı. Herkesten özür diliyorum" diye konuştu.

"BU KULÜP EZE'YE Mİ KALDI?"

Adanaspor'un önemli hücum oyuncularından Eze'ye sert sözlerle eleştiren Demirbakan, "Galipken, üstün oynarken oyuna Eze'yi aldım. O ortamda giren bir futbolcu, çok iyi şeyler yapar. Ben Türkiye'de son 35 yılın santrforlarını ilk oynatan insanım. Eze'de bir yetenek görsem, onu oynatırım. Kolay maçlarda gol attı diye yabancı hayranlığı yapmaya gerek yok. Bu kulübün bir mazisi var. Eze'ye mi kaldı bu kulüp. Kırmızı kart gördüğü pozisyonda, adamın ayağını kırmış. Ayıptır" dedi.

Kaynak: DHA