Hatayspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatayspor maçının ardından

Hatayspor maçının ardındanMehmet Altıparmak: Şampiyonluk Hataylılara armağan olsunCoşkun Demirbakan: Bu kadar yapabildim, özür diliyorum"Bu kulüp Eze'ye mi kaldı?

12.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:27

Hatayspor maçının ardından

Mehmet Altıparmak: Şampiyonluk Hataylılara armağan olsun

Coşkun Demirbakan: Bu kadar yapabildim, özür diliyorum

"Bu kulüp Eze'ye mi kaldı?"

Rüşan Anıl Atar/ ADANA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Hataylıların 53 yıllık özlemini bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Şampiyon olmak çok güzel bir şey. Yaptığınız işin en üst seviyesi. Allah'a şükür bugün bunu gerçekleştirdik. Bu şampiyonluk, tüm Hataylılara armağan olsun. Futbolcularıma, yönetimimize, taraftarımıza, tesisteki çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Artık şampiyonluk kutlamalarını yapacağız" diye konuştu.

COŞKUN DEMİRBAKAN: BU KADAR YAPABİLDİM, ÖZÜR DİLİYORUM

Hatayspor'un başarısını kutlayan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise, "Bugün, çıktık ve oynadık. Ben geldiğimden bu yana 10 maç oynadık. Hepsi de kazanacağımız maçlardı. Bu maç da ligin özeti gibi oldu. Pozisyona girdik, yararlanamadık. Rakip geldi 'bedava' diyebileceğimiz bir gol buldu. Ne yaparsak yapalım, bunu düzeltemeyiz Yönetime ve taraftara çok teşekkür ediyorum. Ben bu kadar yapabildim, olmadı. Herkesten özür diliyorum" diye konuştu.

"BU KULÜP EZE'YE Mİ KALDI?"

Adanaspor'un önemli hücum oyuncularından Eze'ye sert sözlerle eleştiren Demirbakan, "Galipken, üstün oynarken oyuna Eze'yi aldım. O ortamda giren bir futbolcu, çok iyi şeyler yapar. Ben Türkiye'de son 35 yılın santrforlarını ilk oynatan insanım. Eze'de bir yetenek görsem, onu oynatırım. Kolay maçlarda gol attı diye yabancı hayranlığı yapmaya gerek yok. Bu kulübün bir mazisi var. Eze'ye mi kaldı bu kulüp. Kırmızı kart gördüğü pozisyonda, adamın ayağını kırmış. Ayıptır" dedi.

Hatayspor maçının ardından

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı 3. Sayfa
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı Spor
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 3. Sayfa
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti Politika
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Alper Potuk fena patladı: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı
Alper Potuk fena patladı: Terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Reynmen Ezgi Mola Hande Yener
Spor Rıza Çalımbay Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bursa Temmuz Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: Hatayspor maçının ardından - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 23:51:33. #1.15#
title