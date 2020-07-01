Hatayspor maçının ardından TFF 1. Lig'in 31. haftasında evinde lider Hatayspor'u 1-0 yenen Boluspor'da teknik direktörü Fırat Gül, kümede kalmayı henüz garantilemediklerini ve bunu başarmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında evinde lider Hatayspor'u 1-0 yenen Boluspor'da teknik direktörü Fırat Gül, kümede kalmayı henüz garantilemediklerini ve bunu başarmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gül, bugün her iki taraf için de önem derecesi yüksek bir karşılaşma oynandığını belirterek, "Hatayspor'un şampiyonluk adına çok ciddi bir hedefi var. Bizim ligde kalma adına hedefimiz mevcut. İki taraf da maçın ciddiyetinin farkındaydı. Zaten oynanan oyun bunu gösteriyor. Sonuç itibarıyla bizim skor almamız gerekiyordu" dedi.

Teknik direktör Gül, sözlerini şöyle sürdürdü;"Sonuç itibarıyla skoru aldık. 60. dakikadaki kırmızı karttan sonra 10 kişi oynadık. Futbolcularımız çok iyi mücadele ettiler. Maç öncesinde hazırladığımız oyun planına sonuna kadar sadık kaldılar. Kırmızı karttan sonra ciddi efor sarf etiler. Sonuç olarak galip geldik. Matematiksel olarak daha işi bitiremediğimiz için, aynı ciddiyetle diğer maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz."Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, mücadelenin başından sonuna kadar tek kale oynadıklarını ifade ederek, "Herhalde rakibimizin bir tane atağı vardı, o da gol oldu. Golden önceki pozisyonu biz değerlendirmiş olsak, öne geçecektik. Maçın geneline baktığımızzaman, yakaladığımız birçok yüzde 100 pozisyon var. Bugün golün her türlüsünü kaçırdık diyebilirim. Boluspor'un bulunduğu konum itibarıyla puana çok ihtiyacı vardı. Sadece savaştılar ve mücadele ettiler. Yakaladıkları tek fırsatta da golü buldular" diye konuştu.Altıparmak, şunları söyledi;

"Bugün rakiplerimizin de birbiriyle oynaması bizim için önemli bir avantajdı. Sadece bu avantajımızı kaybettik. Yine puan olarak avantaja sahibiz. Biz bu yola oyuncularımız ve şehrimizle birlikte baş koyduk. Hiç kimse merak etmesin, biz gene şampiyon olacağız. Artık bu maçı unutacağız. Bu maçtan çıkartacağımız çok ders var. Pazar günü oynayacağımız Keçiörengücü maçına odaklanacağız. İnşallah o maçı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. Hatay'da 53 senelik hasreti inşallah hep beraber dindireceğiz."

Kaynak: DHA